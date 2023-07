Fernanda Montenegro chama Bolsonaro de 'monstro' e detona ex-presidente: 'Nos destruiu'

Rio - Fernanda Montenegro, de 94 anos, abriu o jogo sobre o que pensa do ex-presidente Jair Bolsonaro e criticou a gestão do político nos últimos quatro anos. Em conversa com a jornalista Hildegard Angel que foi transmitida no YouTube pela TV 247, a atriz comentou o cenário atual do país ao ser questionada sobre qual "a coisa mais encantadora que viu no teatro ultimamente".

"Eu tenho ido muito a teatro e vou num ato de fé. E sei que, de alguma maneira, haverá uma potência teatral que eu agradeço estar ali pra ver. Porque nós estamos vindo de uma hora mortal, nós tivemos um homem (que por) quatro anos nos destruiu", declarou a veterana.

Hildegard afirmou ter se surpreendido com a postura de Fernanda, que chegou a declarar seu voto no atual presidente Luis Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. "É impossível não ser radical, porque eu posso até dizer o seguinte: 'Se o Brasil tivesse sido cuidado com mais cuidado, não se chegaria a esse monstro a que chegamos por quatro anos'", avaliou a artista.

"Houve sempre algo que foi pendurando, pendurando... Estou analisando a personagem. Por que esse personagem é isso? Por que chegou a esse ganho? Por que um país aguentou isso dessa forma? Você começa a analisar, e não quero entrar em detalhes, mas esse caráter, e essa paciência de aturar esse caráter, ele veio pelo tempo sempre transformando e transferindo o ganho real da sobrevivência social. Sempre chega até um tempo e para", completou Fernanda.

Assista: