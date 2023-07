Sandra Annenberg confessa 'choque' ao gravar cena de nudez com Edson Celulari

Rio - Sandra Annenberg, de 55 anos, está prestes a retomar sua carreira de atriz. Em participação no programa "Que História é Essa, Porchat?", do GNT, a apresentadora do "Globo Repórter" relembrou o papel de uma prostituta que assumiu em "Chapadão do Bugre", minissérie dirigida por Walter Avancini que foi ao ar na Rede Bandeirantes em 1988.

"Ela era uma jovem, estava começando a vida, não tinha muita experiência naquele assunto... Eu me identifiquei com ela nesse momento", comentou a jornalista sobre a missão que recebeu aos 18 anos, antes de se lançar no Jornalismo.

Ao chegar no set de filmagens para seu primeiro dia de trabalho, a jovem atriz se deparou com um pedido inesperado do diretor: Walter quis saber se Sandra já havia gravado cenas de nudez. "Eu nunca fiz cena, quem dirá nua", respondeu ela ao diretor, que logo rebateu com um desafio: "Então tira a roupa e vai pra cama".

"Tirei a roupa e fui pra cama. Não era isso? Ninguém grava isso como primeira cena. Não deu nem pra entrar no personagem! Mas começamos por aí, pela cena mais difícil que tinha", relatou a apresentadora. O desafio ficou ainda maior por ser ao lado do galã Edson Celulari. "Eu fui testada ao extremo porque foi um choque", comentou Sandra.