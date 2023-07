Globo prepara celebração para os 50 anos do 'Fantástico'

Rio - Comandado por Poliana Abritta e Maju Coutinho, nas noites de domingo na TV Globo, o "Fantástico" celebra 50 anos neste mês de agosto. Com quase 2.600 edições exibidas, o programa pioneiro na emissora, reúne jornalismo, entretenimento e esporte, destacando o que foi assunto na semana, na atração que tem o apelido carinhoso de "Show da Vida".

Em celebração a data, a Globo anunciou que vai revisitar cada década do programa, em cinco documentários que começam a ser exibidos semanalmente, a partir do próximo dia 6. Cada um deles, vai mostrar as transformações do país e do mundo a cada dez anos, os personagens que ajudaram a construir essa história, os shows e quadros inesquecíveis, e as reportagens marcantes que fomentaram o legado do programa.

“O ‘Fantástico’ é um programa que está sempre em movimento, na vanguarda. Apesar de ser planejado e produzido durante a semana, muitas vezes ainda não estamos com ele fechado quando entra no ar. A notícia é sempre a prioridade. Nosso compromisso é com a excelência e o ineditismo”, revela Maju Coutinho.

O estúdio atual, que foi inaugurado em 2014, também vai passar por transformação. O palco será ampliado, contará com LED por baixo do piso e três novas telas, que vai possibilitar ter os entrevistados no palco virtualmente, em forma de holograma.



“Fantástico para mim é você ter um programa capaz de dialogar com as famílias brasileiras de forma relevante, e ao mesmo tempo com leveza, suavidade e esperança. Isso é algo único. Eu não conheço outro programa que tenha a história que o ‘Fantástico’ tem, o vínculo com as famílias e a repercussão. A letra da tradicional música de abertura do programa, criada pelo Boni e pelo Guto Graça Mello, ecoa dentro de cada um da nossa equipe como um norte, uma forma de mostrar exatamente o papel que o ‘Fantástico’ tem”, afirma Poliana Abritta.