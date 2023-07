Clara Moneke compartilha novo look após se despedir da personagem Kate, de 'Vai na Fé'

Rio - Clara Moneke, de 24 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar com os fãs registros de seu novo visual após se despedir da personagem Kate, da novela "Vai na Fé". No Instagram, a atriz apareceu sem as tranças ou alongamentos de cabelo e apareceu sorridente ao aproveitar seu black power.

"Me despedindo da Kate e pensando em tudo que aconteceu. Nunca seria capaz de descrever em palavras tudo o que foi viver essa jornada e passei a semana pensando sobre isso", iniciou ela ao falar de sua personagem na trama de Rosane Svartman, que terá o último capítulo exibido no dia 11 de agosto.

Em seguida, a atriz relembrou a importância da data de sua transformação, marcada pelo Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e falou sobre seu comprometimento em auxiliar na conquista da autoestima de mulheres negras. "[Hoje] Eu parei para pensar especialmente em todas as mulheres como eu. E saibam que tudo que eu fiz foi pensando em vocês. Em poder mostrar a nossa beleza, nossos jeitos, nossa realidade, e se eu pude levar felicidade, confiança e esperança para o coração de vocês, meu trabalho foi feito", ponderou.



Por fim, Clara aproveitou para agradecer o apoio daqueles que estiveram ao seu lado nesta nova fase da carreira artística. "Obrigada por todo carinho, reconhecimento, afeto, abraço, palavras de amor, incentivos… Sem vocês, nada faria sentido. Aos meus amigos de equipe, eu amo absurdamente cada um de vocês! Saibam que você já fazem parte da minha história e eu me sinto grata por viver cada dia dessa longa viagem ao lado dessa banda maluca. Obrigada a todas as pessoas que fizeram esse ser o momento mais lindo da minha vida!", concluiu.



Veja o vídeo