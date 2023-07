Ex-atriz da Globo diz que teve celular clonado e vídeo íntimo vazado: 'Crime digital'

Rio - A atriz Marcella Maia, de 31 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para confirmar que tem lidado com as consequências de um crime cibernético. No Instagram, a atriz, que interpretou a Morte na novela "Quanto Mais Vida, Melhor!", afirmou que teve um vídeo íntimo vazado e publicado em um site pornográfico após se recusar a pagar uma quantia em dinheiro ao criminoso que clonou seu celular.

"No início desta semana começou circular um vídeo íntimo da atriz e cantora Marcella Maia nas redes sociais e em sites de pornografia. A artista revela que teve seu aparelho celular clonado no último mês e que vem sofrendo com o vazamento de conteúdos íntimos, após não ceder à extorsão", diz o comunicado publicado no perfil oficial da artista.



"Ela reitera que foi mais uma vítima da invasão desse crime digital e que as medidas jurídicas já estão sendo tomadas. Maia também agradece as mensagens e apoio, sinalizando que ficará afastada temporariamente das redes sociais", finaliza o anúncio.