Mick Jagger comemora 80 anos com trajetória de sucesso na música

Rio - Comemorando 80 anos nesta quarta-feira (26) o britânico Mick Jagger se tornou uma das lendas do rock, ao se destacar no grupo "Rolling Stones". Com uma performance única, reunindo danças e letras que quebraram tabus, o astro celebra a nova fase com uma grandes festa no sudoeste de Londres, segundo a imprensa local.

Considerado um grande símbolo sexual, além de ícone da rebeldia, Jagger reúne em sua rotina de saúde, hábitos como uma dieta que reúne sucos, ervas, frutas e vitaminas, além de exercícios físicos como ciclismo, kick-boxing e ioga, o que garante a vitalidade. Em 2019, o cantor precisou realizar uma cirurgia no coração, o que deixou fãs em alerta.

Com o foco na carreira, o músico pretende lançar neste ano um disco em homenagem à Charlie Watts, baterista falecido em 2021. O álbum deve contar com a participação de Paul McCartney e do ex-baixista Bill Wyman.

Saiba mais da trajetória de Mick:



Nascido em Dartford, no sul de Londres, Michael Philip Jagger vem de uma família de classe média, sendo filho de uma cabeleireira e um professor de educação física. Ingressou os estudos em economia na London School of Economics em 1961, mas logo abandonou a instituição e se decidou a sua paixão pelo Blues. Em 1962 formou ao lado do amigo Keith Ricards e de Brian Jones e Ian Steward,o grupo "The Rollin' Stones", que alterou o nome no ano seguinte, com mais dois integrantes: Bill Wyman e Charlie Watts. Três anos depois, a banda explodiu com o hit "(I Can't Get No) Satisfaction".

O artista também se envolveu em polêmicas pela vida regada a sexo e drogas na companhia de amigos, sendo condenado em 1967, além de ser pai de oito filhos, de relacionamentos com diversas mulheres. No Brasil, Jagger se relacionou com Luciana Gimenez, com quem teve Lucas, atualmente com 24 anos.

"Eu adoro o pai do meu filho, tenho um carinho gigante. Uma vez, brinquei dizendo que que era apaixonada por ele e todo mundo perguntou: “Como assim?”. Acho que a gente pode ser apaixonada por pessoas. Ele é alguém extremamente especial, diferenciado, engraçado. Desejo que tenha uma vida cheia de saúde e tempo para passar com o meu filho, que também é doido nele. Ele merece só coisa boa. É um cara que entregou tanto para o mundo… Às vezes, acho que as pessoas pegam pesado", declarou a apresentadora em entrevista ao Jornal O Globo.

Homenagens nas redes sociais

Com uma fortuna de mais de R$ 1,9 bilhão, de acordo com o Sunday Times, o cantor reuniu uma série de fãs e admiradores que aproveitaram para o parabenizar em seu 80º aniversário. "Hoje é um dia especial! Junte-se a nós para desejar a Mick Jagger um 80º aniversário muito feliz!! Keep on rockin' Mick!", publicou o perfil oficial do Rolling Stones no Instagram.

"Que possamos dizer isso um para o outro por muito tempo. "Me liga e conta como é (completar oito décadas)", disse o guitarrista Keith Richards.