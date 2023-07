Daniela Lima estreia em novas manhãs da GloboNews

Rio - Com uma mudança que surpreendeu o Brasil, Daniela Lima já tem data para estrear no comando dos novos telejornais, que ganham sua marca na GloboNews, canal dedicado à notícias do Grupo Globo. A ex-CNN chegará até às casas dos brasileiros, a partir da próxima segunda-feira (31) às 9h30, ao lado de Leilane Neubarth, do Rio e de Camila Bomfim, de Brasília.

"O meu desejo é conseguir fazer o ‘Conexão’ ainda mais vivo, com a temperatura do momento, quando a coisa começa a aquecer e, principalmente, jogar para frente, apontar o caminho. A gente vai começar a pautar a política muito cedo e o nosso assinante pode ter certeza de que ele vai ver o início, o meio, e vamos apontar para ele os caminhos por onde a notícia deve se desenvolver ao longo do dia”, detalha Daniela.

Baseada em São Paulo, a jornalista que caiu no gosto do público após as eleições de 2022, passou por uma série de pilotos e treinamentos, para em breve iniciar seu novo desafio. A proposta é empoderar as manhãs através de três mulheres com expressiva experiência e credibilidade. “A força feminina no jornalismo da GloboNews é muito vista e no ‘Conexão’ conseguimos usá-la na sua potência máxima, já que são três mulheres, jornalistas experientes, com perfis diferentes e complementares, que vão conseguir juntas mostrar os vários lados da notícia", destaca Camila Bomfim.

Desde 2009 na GloboNews, Leilane comenta sobre a nova fase do jornal, que também passou por mudança de horário. “A cada dia que passa a expectativa só aumenta. Estamos muito felizes. Para mim é um privilégio ancorar o ‘Conexão’ com outras duas grandes mulheres, de três das principais cidades brasileiras. Vamos entregar para o público os fatos, as análises e as apurações mais quentes dos assuntos do início do dia”, comemora Leilane.