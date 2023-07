Confira o trailer de 'Uma Fada Veio Me Visitar', filme estrelado por Xuxa

Rio - Xuxa Meneghel, de 60 anos, está prestes a fazer sua reestreia no cinema após 14 anos afastada das telonas. Nesta quarta-feira, foi divulgado o primeiro trailer de "Uma Fada Veio Me Visitar", filme estrelado pela Rainha dos Baixinhos e que tem estreia prevista para o dia 12 de outubro. A comédia infantil é baseada no livro homônimo de Thalita Rebouças, que assina o roteiro do longa em parceria com Patrícia Andrade.

Com direção de Vivianne Jundi, a trama segue as aventuras da Fada Tatu, interpretada por Xuxa, que é escolhida para transformar as adolescentes Luna (Tontom Périssé) e Lara (Vitória Valentim), que se odeiam, em melhores amigas. Depois de passar quatro décadas congelada, Tatu tenta realizar a missão ao mesmo tempo em que se adapta às mudanças dos tempos atuais, como as roupas e o celular.

Dani Calabresa, Lívia Inhudes, Manuela Kfuri, Vitória Valentim, Henrique Camargo e Lucas Burgatti também integram o elenco, que conta ainda com a participação especial da influenciadora Camila Loures.

A última vez que Xuxa atuou no cinema foi ao lado da filha, Sasha Meneghel, em "Xuxa em O Mistério de Feiurinha", de 2009. A cantora e apresentadora alcançou sucesso de bilheteria nos anos 1980, 1990 e 2000, sendo protagonista de produções cinematográficas como "Xuxa Abracadabra", "Xuxa e os Duendes", "Xuxa e o Tesouro da Arca Perdida", "Xuxa Gêmeas", além do clássico "Lua de Cristal", lançado em 1990.

Confira o trailer: