Dalton Vigh é confirmado no elenco da terceira temporada de 'Dom'

Rio - Dalton Vigh foi confirmado no elenco da terceira temporada de "Dom", série do Prime Video que segue a história de Pedro Dom, um dos criminosos mais conhecidos do Rio de Janeiro no início dos anos 2000. Na trama estrelada por Gabriel Leone e Flávio Tolezani, o ator surgirá na pele de um apresentador de telejornal. Os novos episódios já estão gravados e a estreia do próximo volume será anunciada em breve.

Veterano da teledramaturgia nacional, o ator recentemente atuou em outra obra do mesmo gênero, vivendo um dos personagens centrais de "A Divisão", do Globoplay. Vigh marcou o imaginário popular com seus papéis nas novelas e nas séries, interpretando desde o vilão Said, de “O Clone”, até o protetor Raposo de “Liberdade, Liberdade”.

A segunda temporada de "Dom" estreou em março deste ano, com cenas de ação ainda mais impactantes ao mostrar a fase em que o jovem Pedro Dantas (Leone) se torna o criminoso mais procurado da cidade, deixando um rastro de violência por onde passa.

Trazendo nomes como Isabella Santoni e Filipe Bragança no elenco, a série foi criada pelo diretor Breno Silveira, que morreu em maio do ano passado. A segunda leva de episódios foi um dos últimos projetos encabeçados pelo cineasta. A próxima temporada será a "mais técnica" de todas, de acordo com Vellas, que assina a direção ao lado de Adrian Teijido.