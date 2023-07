MC Cabelinho, Negra Li e Sarah Beatriz vão estrelar musical no 'Criança Esperança'

Rio - O show do "Criança Esperança 2023" teve mais uma atração confirmada, nesta quarta-feira. No dia 7 de agosto, MC Cabelinho, Negra Li e Sarah Beatriz se apresentarão em um musical que tem como narrativa condutora “O caminho para o futuro”, abordando o poder da esperança e da fé. O repertório do espetáculo será composto por canções relacionadas ao tema, incluindo a faixa "Vai Dar Certo", tema de abertura da novela "Vai na Fé", da TV Globo.

"A expectativa é das melhores! Eu adoro contribuir com o Criança Esperança porque sei o quanto o projeto já impactou diretamente milhares de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Já tive a oportunidade de participar outras vezes dividindo o palco com personalidades que sempre admirei, como a Sandra Sá. Foi inesquecível!", declara Negra Li.

Com apresentação de Marcos Mion e Ivete Sangalo, o especial chega a sua 38ª edição reunindo um timaço de artistas em encontros que celebram a diversidade da música brasileira e a união em prol de uma grande causa. Xuxa, Angélica, Eliana, Ludmilla, Zeca Pagodinho, Leo Santana, Preta Gil, Fabio Jr., Dilsinho, Chitãozinho e Xororó, Negra Li, MC Cabelinho, Sarah Beatriz, Alcione, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues, MC Carol são atrações já confirmadas.