Eliana impressiona a web ao posar de biquíni em Portugal: 'Corpinho de 20'

Rio - A apresentadora Eliana Michaelichen, de 49 anos, deixou seguidores de queixo caído com novos registros de sua viagem para Algarve, em Portugal. Nesta terça (25), a famosa arrancou suspiros ao aparecer de biquíni fininho e foi muito elogiada por suas curvas esculturais.

Na série de fotos, Eliana posa de biquíni preto tomara que caia e encanta com seu sorriso e corpo definido. "Pensa em alguém que ama uma praia. E aqui no Algarve o que não falta são praias incríveis. É só levar sua toalha, seu guarda-sol, umas frutas, água, e ser feliz. Simples assim. Espere até o pôr do sol e a praia vai ficar quase deserta, motivo da alegria da última foto", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Fãs ficaram impressionados com o "corpaço" da famosa e a encheram de elogios: "Dando pau em muita menina de 20", afirmou uma internauta. "Eliana tá conseguindo envelhecer de uma forma super natural, tô amando", comentou outra. "Parece que o tempo passa e ela só fica mais linda!", exclamou uma terceira. "Que corpete de menininha de 20 hein, Eliana. Deus abençoe e te conserve assim, meus parabéns", admirou mais uma.