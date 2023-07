Performance de Naldo no Multishow vira meme: 'Idêntico aos mosquitos'

Rio - O cantor Naldo, de 44 anos, acabou se tornando alvo de algumas piadas após sua apresentação no "TVZ", do Multishow. O artista apresentou com exclusividade seu novo single, "Taca Taca", que teve um trecho comparado ao zumbido de um mosquito pelos internautas.

"Ontem tinha um pernilongo enchendo a minha paciência. Juro que estava igual ao Naldo", brincou uma pessoa. "Ficou idêntico aos mosquitos que atormentam as noites de verão", disse outro telespectador.