'Restaurando minha saúde', diz Joelma ao postar foto na praia

Rio - A cantora Joelma, de 49 anos, postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece com os pés no mar. Esta é a primeira declaração da artista desde que ela precisou cancelar alguns shows por conta de problemas de saúde. "Bom dia, meus amores! Estou por aqui com minha família recarregando as energias, restaurando minha saúde pra poder estar com vocês logo, logo", escreveu na legenda da imagem.

"Acompanho a Joelma desde 2020. É a primeira vez que vejo ela descansando", comentou um seguidor. "Nossa vida sem você não faz sentido !!! Sua alegria é a nossa! Queremos você sempre bem… Nossa rainha master, que Deus te proteja sempre", disse uma admiradora. "Tudo vai dar certo", comentou outro internauta.

Joelma passou mal durante uma apresentação em Santa Maria das Barreiras, no Para, no último sábado. Depois do episódio, ela cancelou sua agenda de shows por tempo indeterminado. "A Jshows, escritório que administra a carreira da cantora Joelma, reitera que Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado (22) por conta de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado. Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão", disse a equipe da cantora em comunicado, na ocasião.