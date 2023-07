'Ele é milionário', afirma Dedé Santana sobre Renato Aragão

Rio - Em entrevista ao "PodC", apresentado por Celso Portiolli, o ator Dedé Santana falou sobre o patrimônio acumulado por Renato Aragão, considerado o líder dos "Trapalhões", onde alcançaram grande sucesso juntos. De acordo com o colega de Didi, o patrimônio do ex-global é de R$ 180 milhões em uma conta bancária.

"Ele é milionário. Está com R$ 180 milhões no banco, fora o que ele tem, que eu não vou dizer o que é. O Renato soube aproveitar bem aquela época", afirmou.

Aos 87 anos, o ator disse que tinha uma forma diferente de cuidar do seu dinheiro, comparando com a administração realizada por Renato.

"Eu tratava do meu lado e ele tratava do dele. O que eu estava ganhando, para mim, estava bom, mas o Renato, não. Ele tinha um irmão, o Paulo Aragão, que sabia administrar muito bem o dinheiro, então, ele sempre soube lidar com isso", contou.