SBT vai exibir novela estrelada por Maite Perroni

Rio - O SBT vai exibir, a partir da próxima segunda-feira, a novela "Meu Pecado", protagonizada por Maite Perroni e Eugenio Siller. Produzida por Juan Osorio para Televisa e exibida pelo canal Las Estrellas em 2009, a trama foi ao ar no SBT em 2014. Agora, volta as telas da emissora de segunda a sexta-feira, às 17h20, em substituição a “Sortilégio”.

A telenovela conta a história de Juliano e Lucrécia, que sabem que nasceram um para o outro. Durante toda a vida eles foram unidos por um afeto infantil inocente que ao longo dos anos se tornará um amor verdadeiro e apaixonado. Julián é filho do professor da aldeia, Rodolfo, e Justina, uma mulher insatisfeita cujo egoísmo pode destruir a amizade de Rodolfo com Paulino, pai de Lucrécia e dono da fazenda "El Milagro".



A mãe de Lucrécia, Rosário, é uma mulher preconceituosa que ignora a filha e mostra uma clara preferência por César, o gêmeo de Lucrécia. Quando César morre em um acidente, Rosário culpa Lucrecia e Julián. Ele trata a filha tão mal que Paulino manda a menina embora para protegê-la, separando-a de sua mãe, mas também de Julián, que adota uma atitude de rebeldia que lhe rende o apelido de "El Chamuco" na aldeia.



Paulino e Rodolfo, junto com Gabino Roura e Matías Quiroga, são 4 amigos que estão unidos desde a infância. Mas a vida muda os homens e, enquanto Matias escolheu o caminho do sacerdócio, Gabino se tornou um homem astuto e ambicioso que mata sua esposa Inês para se apoderar de sua fortuna. Gabino manipula seus amigos e seus filhos, Carmelo e Teresa. Matías assiste angustiado enquanto as intrigas transformam seus amigos em inimigos.



Quando Lucrecia retorna à cidade anos depois, ela é acompanhada por sua prima Renata, uma jovem invejosa determinada a roubar tudo. Julián e Lucrecia se veem novamente e o amor renasce, mas Gabino também a acha atraente e aproveita os problemas econômicos de Paulino para exigir a mão da filha. No entanto, Carmelo também a deseja, mata o próprio pai e acusa Juliano do crime.

Lucrécia é forçada a se casar com Carmelo para salvar Juliano e evitar a ruína de seu pai. Pensando que Lucrécia o traiu, Juliano deixa a cidade. Lucrecia sofre ao ver que, mesmo quando sacrificou seu amor para salvar seu pai, eles perderam a fazenda. Um estranho é o novo dono de "El Milagro". Carmelo é um homem cruel e possessivo, e Lucrécia se pergunta que grande pecado cometeu para merecer o inferno em que vive.



No entanto, a esperança renasce quando ele descobre que o novo dono da fazenda é Julián, e ambos estão dispostos a lutar até a morte para defender seu amor e seu direito de serem felizes.