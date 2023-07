David Brazil inaugura bar temático em Niterói com a presença do Pique Novo

Rio - Celebrando uma nova fase em sua carreira, o apresentador David Brazil, abriu as portas de seu bar temático para o público, no Mercado Municipal de Niterói, dando o pontapé inicial para as atividades no "Buteco do David Brazil". A ação contou com a parceria do grupo Pique Novo, que trouxe para os convidados uma série de sucessos, durante a manhã desta quinta-feira (27).

O espaço ficou pequeno para tanta diversão e bom humor entre os convidados. Um dos destaques foi a canção "Uma Estrela", em homenagem a um dos integrantes do grupo, gravada com Sorriso Maroto e lançada recentemente.

David também aproveitou o momento para subir ao palco e soltar a voz, relembrando seus tempos de cantor, na noite carioca.