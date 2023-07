Bianca Andrade é criticada por conteúdo e rebate: 'Não gosto que controlem'

Rio - Após Bianca Andrade fazer uma série de postagens ao lado de uma de suas melhores amigas, a também influencer Mayara Cardoso , internautas se mostraram insatisfeitos com o conteúdo repetitivo e criticaram a famosa nas redes. No começo desta semana (23), a empresária aproveitou a revolta de seus fãs "de verdade" para endereçar os comentários negativos e afirmar que não gostava de ser controlada.

A Boca Rosa acabou fazendo sua declaração por conta de uma postagem de uma seguidora, que reclamou das supostas críticas construtivas que a ex-BBB vinha recebendo. "Aí ela some e ficam: ai, Bianca tá sumida. Por que será né, ela detesta que mandem nela", escreveu a pessoa. A influenciadora logo respondeu: "Não gosto mesmo não. Nem 'fã', nem ninguém", concordou em seu perfil do Twitter.

O caso dividiu opiniões de internautas, que discutiram se a famosa estava de fato sem conteúdo ou se as críticas ao seu trabalho eram infundadas. "O cúmulo do ridículo Bianca ir parar em Insta de fofoca por causa de alguns imbecis que se dizem fãs e reclamam que ela está sem conteúdo sendo que a mulher trabalha pra um cassete", afirmou uma usuária. "Bianca, gosto muito de você, mas seus stories estão bem cansativos, conteúdo de centavos", contou outro. "Ai gente, adoro essas duas, mas tô cansada desse tanto de stories juntas, perdão", confessou uma terceira. "Nada a ver o que estão fazendo com a Mayara, ainda mais uma pessoa que sempre foi amiga dela. Esse pessoal desocupado tem que se f*der muito mesmo", disparou mais uma.