Ex-jogador Túlio Maravilha surpreende com resultado de harmonização facial

Rio - O ex-jogador de futebol Túlio Maravilha, de 54 anos, chocou a web com o resultado de sua harmonização facial. Nesta quinta (27), o ex-Fazenda inclusive apareceu no quadro 'Fofocalizando' do SBT para mostrar o antes e depois do procedimento cirúrgico que surpreendeu seguidores.

"UM GOL DE PLACA MARAVILHOSO!! Quantos anos nosso craque do futebol rejuvenesceu?", indaga a legenda da publicação que o famoso fez em seu perfil. Em conversa com o jornalista Léo Dias, o ex-atleta revelou que decidiu investir na harmonização porque sentiu que o rosto tinha ficado flácido com a idade: "Queria dar uma levantada. O nariz caiu um pouquinho, então queria dar uma "arrebitadinha" de leve. A papada também, que fica aquela pele solta, queria dar aquela esticadinha", contou.

O novo visual do ex-artilheiro impressionou internautas, que foram às redes para comentar sobre a transformação. "A cara do Stênio Garcia, mas todo mundo que faz fica com o mesmo rosto", opinou uma pessoa. "Foi a melhor de todos que mostraram até agora", elogiou outra. "Melhorou bastante. Estava muito envelhecido mesmo", afirmou uma terceira. "Esse sim ficou TOP! Não perdeu a identidade!", disse mais uma.

Confira o resultado: