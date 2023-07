Ana Maria Braga visita Record TV e se diverte ao lado de equipe do 'Balanço Geral SP'

Rio - Ana Maria Braga, de 74 anos, surpreendeu ao aparecer nos bastidores da Record TV, na última terça-feira. A apresentadora aproveitou para visitar o estúdio em que gravava o programa "Note e Anote" (1993 - 1999), hoje ocupado pelos integrantes do "Balanço Geral SP", Reinaldo Gottino, Renato Lombardi, Fabíola Reipert e a cobra Judite. Na ocasião, a loira chegou no encerramento do quadro 'A Hora da Venenosa' e se divertiu ao lado do quarteto.

"O que vocês falaram mal de mim aqui hoje?", perguntou a loira, bem-humorada, aos jornalistas.

Em seguida, a apresentadora do "Mais Você" ainda deu um puxão de orelha em Fabíola, conhecida por expor a vida íntima dos famosos. "Maneira, tá?", disse ela, ao que a jornalista, brincalhona, respondeu: "Você me deixou tímida".

Após a conversa com a equipe, Ana Maria desejou sucesso aos quatro. "Que vocês continuem sendo muito felizes aqui", afirmou.



"Ana Maria soltou um raio", disse Gottino, brincalhão, após a visita da apresentadora. "Fiquei Bege", concordou Fabíola.



Liberada pela Globo, Ana Maria esteve na emissora para participar da série em celebração aos 70 anos da Record TV, que vai ao ar neste final de semana (30), durante o programa "Domingo Espetacular". A atração mostrará a passagem da apresentadora pelos bastidores e uma entrevista onde ela relembra a época em que trabalhou no canal.