'Estamos dando voz para a Amazônia', diz Fernando Fernandes sobre o 'No Limite'

Rio - Depois de apresentar uma temporada do "No Limite" em meio à praias paradisíacas — um ambiente ao qual já está acostumado —, o apresentador Fernando Fernandes, de 42 anos, comandou esta nova edição do reality show de sobrevivência da TV Globo diretamente da Amazônia. Mesmo sendo um amante dos esportes radicais, Fernando revela que encontrou alguns obstáculos na floresta, mas acabou superando todos eles. "A zona de conforto pra mim é estar no meio desse furacão", garante o apresentador em entrevista ao Meia Hora. Confira!

Fernando, como foi gravar o "No Limite" em um cenário como a Amazônia?

Tudo lá é muito difícil, mas ao mesmo tempo é tudo muito lindo. Ao mesmo tempo em que a Amazônia te encanta pela beleza, por tudo como ela proporciona pra gente como natureza, ela também te amedronta. Durante o passar dos dias, a gente vai vendo que lá é no limite mesmo. É no limite na hora de gravar, na hora dos desafios, no limite na forma que a gente ia para as gravações.

E como foi a sua reação ao saber que o programa sairia das praias paradisíacas para a floresta?

Quando eu recebi essa notícia, confesso que eu dei uma travada. Falei: 'E agora? Pra onde eu vou? Como é que eu faço? Como eu vou me locomover no meio dessa floresta?'. E assim, isso (esses questionamentos) não é só pra mim. É a parte técnica pra quem está filmando, as câmeras as vezes davam pau, superaqueciam, a umidade era uma coisa absurda, que por mais tempo que você estivesse lá você não se acostumava... Você tenta se acostumar, mas ela (a floresta) te pega. Tinha dias que estava mais quente, aí vinha uma chuva que você não sabia de onde veio. É tudo muito intenso.

O que foi mais difícil nas gravações na Amazônia?

O programa está muito mais difícil. Eu, particularmente, eu já vivo o ambiente onde foram gravadas as outras temporadas e já venho numa série de temporadas em praias e dunas. Já na Amazônia, a gente vai preparado, achando que sabe alguma coisa, que conhece alguma coisa sobre a floresta, sobre tudo que a gente vai encontrar, mas quando a gente cai pra dentro da floresta, a gente está no auge da cheia, da chuva, o calor é algo que eu nunca senti na minha vida... E claro não posso deixar de falar que eu estou sentado numa cadeirinha. Tive que criar meus caminhos pelo meio da floresta, pelo meio da mata.

Qual é o diferencial do "No Limite - Amazônia" em relação às outras edições do programa?

O grande diferencial é o propósito de estar transmitindo não só algo de entretenimento, onde as pessoas estão lutando pra buscar o seu melhor e o prêmio. A gente tem um propósito. Estamos mostrando a beleza da floresta, o quanto ela é importante pra nós como sociedade, seres humanos. Estamos dando essa voz para a Amazônia. Então, quando você faz algo com propósito fica ainda mais gostoso. O que é difícil acaba sendo um prazer. É uma mistura de amor, beleza, pureza e medo que a floresta te passa quando você está no meio dela.

Apesar de ser tudo desafiador, você sempre gostou de desafios, né?

Essa questão de desafio é uma coisa que sempre mexeu comigo e sempre me motivou. A zona de conforto pra mim é estar no meio desse furação, dessa bagunça a ser arrumada. O novo me provoca muito.

Antes de apresentar o "No Limite", você já tinha experiência como apresentador de quadros de esportes em outras atrações da TV. Foi mais difícil encarar um reality show na TV aberta?

Para mim foi uma experiência repentina... Na temporada do ano passado, por mais que eu já tivesse meus programas e quadros de esporte, onde estou falando sobre algo que eu tenho profundo conhecimento... Quando você fala que eu estou indo para o entretenimento, atingindo milhões de pessoas, uma equipe infinitamente maior, 300 pessoas ao seu redor, sabendo que você tem uma responsabilidade grande, aquilo num primeiro momento, no ano passado, foi mais intenso pra mim. Eu tive que tentar administrar não só a questão física, mas também a psicológica de como transmitir aquela mensagem que o programa queria e até que o público estava esperando.

O que mudou para você como apresentador?

Eu estou dominando tudo melhor, mas também acho que, na verdade, é tudo muito difícil ainda. Quando você está aos olhos de todos... A gente reconquistou a questão do programa. Esse ano eu tive uma preparação melhor, a gente vinha discutindo as ideias há mais tempo, a gente teve uma relação nessa caminhada mais próxima que foi trazendo essa união. Tenho uma comunicação com o público, com as pessoas que estão em casa, muito interessante (nesta temporada). Uma conversa como se eu estivesse conversando com você, não apresentando. Isso fica mais intimista, mais gostoso. Estou mais preparado para essa comunicação.