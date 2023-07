'Me indignou', diz Luiza Possi sobre término do casamento de Preta Gil

Rio - Durante participação em uma live do "Splash Uol", Luiza Possi comentou sobre a traição que teria ocasionado no término do casamento de Preta Gil. O ex-marido da cantora, Rodrigo Godoy, teria se envolvido com a stylist Ingrid Lima, que trabalhava com a filha de Gilberto Gil, enquanto a artista iniciava o tratamento contra um câncer de intestino.

"A Preta é minha prima. Me indignou muito essa história da traição, de como o ex lidou com tudo, tudo o que ele fez com ela. Sou contra total esse cara ficar famosos e entrar em reality show. É um absurdo", disse Luiza, em referência aos rumores de que Rodrigo Godoy estaria cotado para o elenco de "A Fazenda 15".

"Esses programas tinham que dar palco para quem é artista e vai acrescentar algo na vida de alguém. Não para quem vai tirar, sujar a índole do programa... Essa sujeirada toda não pode ter palco", acrescentou.