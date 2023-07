Influenciadora grávida de MC Ryan SP anuncia separação: 'Estou solteira'

Rio - A influenciadora digital Giovanna Roque, de 24 anos, anunciou o fim do namoro com MC Ryan SP, de 21, dono do hit "Tubarão Te Amo", de quem está grávida. Em postagem nos Stories do Instagram, a modelo avisou que está solteira e apelou aos seguidores para não ter sua imagem vinculada ao funkeiro.

"A partir de hoje, estou solteira e vou seguir a minha gestação sozinha. Portanto, não me vinculem a pessoas que não fazem mais parte do meu convívio", declarou a paulista. Em outra publicação, Giovanna também pediu ajuda para encontrar um apartamento para morar na Barra da Tijuca ou Recreio, bairros da Zona Oeste do Rio, ou na Zona Sul.

Após a repercussão da postagem sobre o término, a influencer voltou aos Stories para esclarecer que não quis dizer que Ryan seria um pai ausente, mas enfatizou que apenas quis se referir ao status de relacionamento. "É muito chato, às vezes, não poder falar coisas com medo de vão interpretar. No meu post, eu quis me referir apenas a mim, deixei claro que eu estou solteira apenas. Eu postei isso há semanas atrás, depois eu dei a entender que não estava mais - porque não estava. E, aí, voltei (a ser solteira). Então, não me referi a pessoas, dizer que certa pessoa não está fazendo seu papel", declarou.

"Em questão de filho, eu tenho certeza absoluta de (Ryan) que será um pai incrível, não quis me referir a isso. E sim como homem e mulher, em relação a mim. Eu vou seguir minha gestação solteira, e não (quis dizer) que o pai da criança não vai me ajudar. Eu me (expressei) de uma forma errada. Não quis dizer nesse sentido de que estou abandonada, que o pai me abandonou, não é isso. Mas, sim, por um bem maior, de mulher. Eram situações que eu prefiro me afastar, e seguir tranquila. E, quando disse pra não me vincular, é porque as pessoas ficam me mandando coisas e eu só quero um momento de paz. Quando a gente tem sentimentos pelo outro não é fácil ficar vendo certas coisas", finalizou.

Na última segunda-feira, Giovanna e MC Ryan estiveram juntos no chá revelação em que descobriram estar esperando uma menina, que se chamará Zoe. Vídeos do momento em que o sexo da criança foi revelado geraram críticas nas redes sociais, com internautas detonando o fato do cantor ter corrido para celebrar com os amigos, sem ao menos abraçar a mãe do bebê antes.