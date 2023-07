Filhos de Michel Teló se fantasiam para aniversário e derretem corações

Rio - Os filhos da influenciadora Thais Fersoza e do sertanejo Michel Teló protagonizaram um verdadeiro ataque de fofura com seus looks para sua festa de aniversário. Nesta sexta (28), o casal compartilhou uma foto da família pronta para a comemoração e agitou a web.

Na série de registros, o caçula da família aparece fantasiado de Mário para celebrar seus 6 anos de vida, com direito a um macacão personalizado inspirado no personagem principal do jogo da Nintendo. Já a primogênita, decidiu celebrar seu sétimo aniversário usando um vestido verde e sapatilhas de pompom iguais as da fada Sininho. Michel e Thais também tentaram seguir os temas escolhidos pelos filhos e posaram com versões adaptadas das fantasias dos "quase gêmeos".



"Não tenho nem palavras pra essa foto!! É muita emoção… Aniversário dos dois maiores sonhos da nossa vida! Obrigada Senhor por essa benção! Que dia especial! E como a gente é garrado mesmo, hoje estamos combinandinhos e temáticos! T pediu tema do Mário e M da Sininho", contou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Fãs dos famosos elogiaram a família e se derreteram com os aniversariantes nos comentários: "Que coisa mais linda", admirou a cantora Gabi Luthai. "Seus filhos parecem inteligência artificial de tão lindos", afirmou uma internauta. "Vou amassar eles, não quero nem saber! Deus abençoe muito essa duplinha e toda a família", brincou outra. "Parecem gêmeos", pontuou uma terceira. "Gente, eles estão enormes e lindos demais", se impressionou mais uma.