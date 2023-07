Rio - Mateus Solano, de 42 anos, e Paula Braun, de 44, foram vistos na praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio. O casal de artistas aproveitou o dia ensolarado para levar os filhos para curtir o passeio, com direito a um belo banho de mar e brincadeira com bola na areia. Em determinado momento, Mateus e Paula foram flagrados em clima de romance ao trocarem um beijão em um local mais afastado.