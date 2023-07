Especial destaca amizade de Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg

Rio - Com uma programação voltada a destacar o mês internacional da amizade, celebrado em julho, o Canal Viva exibe neste sábado (29) às 16h15, um especial destacando o encontro entre as atrizes Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg, que é definido como "mais um dos mistérios da arte, uma sintonia que nem se busca, acontece".

O programa "Fernanda & Nathalia: Amigas de uma vida", relembra quando as duas se conheceram e se tornaram parceiras de vida, na década de 50. Na TV, as duas já realizaram diversos trabalhos juntas, como primas, mãe e filha, rivais e até esposas na novela "Babilônia".



"Sempre tivemos uma corrente que nos une. Você pode estar bem com o colega, amar o colega, ter uma vida em comum com o colega e isso às vezes não acontece. Há atores que você olhou e se forma uma unidade espacial, humana, dentro de uma corrente. Vem na urina ou não vem. Tem colegas que se entrosou ou não se entrosou", diz Fernanda.



"Sintonia. Você se alimenta da sensibilidade do outro, esse nos tocarmos nas nossas sensibilidades ao trocarmos, vai até simpatias ou não. É outro plano. Tem pessoas que você não tem essa empatia", complementa Nathalia.



Fernanda destacou ainda a importância da entrega e da reciprocidade na arte: "A condição humana entra de uma maneira inesperada, de aceitação, ou rejeição e estou inteira ali para alguém vir comigo. Minha vida só não me basta, eu tenho que passar adiante essa esquizofrenia dentro de mim. E, de repente sem nem buscar, acontece. Sempre aconteceu com Nathalia e eu e isso é um mistério da arte", pontuou.