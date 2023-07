'Eu contei até mil', diz Andressa Urach sobre quantidade de homens com os quais se relacionou

Rio - Andressa Urach voltou a responder perguntas de seus seguidores nas redes sociais durante a madrugada deste sábado (29). A modelo afirmou que se relacionou com diversos homens, afirmou não saber mais a quantidade de pessoas com as quais foi para a cama, dizendo não ter nascido para transar apenas com um.

"Eu contei até mil. Agora, perdi as contas porque não conto mais. Já passou bastante", afirmou.

A miss bumbum aproveitou a oportunidade para falar sobre traições em seus relacionamentos. "Fui casada duas vezes e nunca traí. Nem quando namorei, nunca traí. Sempre fui aberta a falar sobre o que estava sentindo. Já abri mão de relacionamentos por estar sempre com a mesma pessoa", completou.

Segundo a influenciadora, a partir de seu último termino, a decisão foi viver focada no trabalho e caso volte a namorar, vai precisar de alguém que entenda sua profissão. "Não nasci para ser de um homem só. Hoje, se eu viesse a ter um relacionamento, teria que ser um relacionamento aberto, um relacionamento com uma pessoa que aceite meu trabalho e que eu fique com outras pessoas", pontuou.

Recentemente, Urach foi alvo de críticas, depois de ter voltado à prostituição e ter levado seu filho mais velho para uma noite na boate onde trabalha, no Rio Grande do Sul. O rapaz, afirmou não ter vergonha da mãe e disse se orgulhar do trabalho que ela realiza, como dançarina em uma casa de entretenimento voltada ao público adulto.