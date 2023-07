Érick Jacquin choca ao confessar que 'nunca' escova os dentes e nem toma banho

Rio - Érick Jacquin, de 58 anos, causou alvoroço na web, neste sábado, após dizer que "nunca" escova os dentes e nem gosta de tomar banho. O chef de cozinha francês fez as afirmativas polêmicas ao falar sobre as diferenças entre franceses e brasileiros, durante uma entrevista concedida ao "Flow Podcast", no YouTube.

"Eu não escovo o dente, eu não tomo banho", disparou Jacquin, surpreendendo o apresentador Igor 3K. "Eu não escovo os dentes nunca. Não gosto de escovar o dente e eu não fedo na boca, meus dentes são bonitos e inteiros", acrescentou ele, que após solicitado, ainda aproveitou para mostrar os dentes.

"Um pouquinho marrom, mas é porque faz tempo que eu não faço limpeza", pontuou.

Chocados com as confissões do cozinheiro, internautas aproveitaram para alfinetar e fazer piadas com o apresentador do "Masterchef Brasil".

"Fica falando que a comida dos participantes é ruim quando, na verdade, a boca dele é que está podre, cheia de comida estragada de anos, com sabor de decomposição", debochou uma usuária no Twitter. "Se não escova os dentes, imagina quantos dias fica sem tomar banho?", disse outra, incrédula. "Ainda tem resto dos pratos da primeira temporada do 'Masterchef' nos dentes dele", escreveu um, brincalhão. "Como ele sabe se a comida está boa se ele não escova os dentes? Deve sentir o gosto diferente de todo mundo", tweetou ainda outro usuário.

