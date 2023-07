Ana Castela é destaque em capítulo de 'Terra e Paixão'

Rio - Com uma participação no capítulo deste sábado (29) de "Terra e Paixão", Ana Castela se tornou um dos assunto mais comentados da internet, ao estrear na trama, onde participa do tema de abertura. A cantora realizou um show na boate que pertenceu à Candida (Suzana Vieira) e deixou os moradores da cidade fictícia de Nova Primavera empolgados com a performance.

Gustavo Mioto que é namorado de Ana, chegou a compartilhar antes da exibição do capítulo um vídeo, onde pediu aos fãs para acompanharem a trama e afirmou que iria conferir a edição, do camarim de um show, previsto para este fim de semana. Depois da publicação, a hashtag "Miotela na Globo", em referência aos dois, chegou aos trending topics do twitter.

Na novela, Nice (Alexandra Ritcher) chegou afirmando ser a verdadeira sobrinha da ex-proprietária do estabelecimento e assumiu a gerencia do bar. Com um grau de parentesco com a artista, a missionária conseguiu fazer com que Castela se apresentasse no local.



"Ela é aparentada de uma tia minha, pelo lado materno... e eu queria que ela visse tudo certinho, bonito. Quando ela soube que eu ia herdar um bar, disse que podia vir fazer um show aqui para promover. Eu aproveitei a chance , explicou a personagem.



Confira algumas das reações:

Como eu esperei para ver Ana Castela na novela, pena que durou nem 1 min o show #TerraEPaixao — (@pollyribei) July 30, 2023