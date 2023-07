'Fui muito julgado', diz Carlinhos Brown sobre letra de 'A namorada'

Rio - Carlinhos Brown abriu o coração na madrugada deste domingo (30) ao subir no palco do Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco. Durante o show o cantor falou sobre polêmicas envolvendo a letra de "A namorada", música que lançou em 1996, no álbum "Alfagamabetizado", disponibilizado pela EMI e com mais de 150 mil cópias vendidas.

"Fui muito julgado na época por dizer que a namorada tem namorada. Graças a Deus eu escrevi essa música e ajudei muitas famílias abrirem sua cabeças para outras formas de amar. Qualquer pessoa pode amar quem ela quiser”, contou o jurado da oitava temporada do "The Voice Kids", que terminou no início deste mês.

Carlinhos também distribuiu flores e desceu do palco para ficar perto do publico, recebendo elogios e sendo consagrado como o melhor show do festival. Além do artista, Paulo Miklos também subiu ao palco, com clássicos do rock nacional.

“Garanhuns, acho que essa é a quarta vez que participo do festival. É incrível como esse festival é muito especial para mim. Aqui vou encontrar diversidade musical, teatro, dança, e uma infinidade de coisas. Sem dúvida, o maior festival do Brasil”, disse.