Susana Vieira recebe carinho de famosos durante espetáculo no Rio

Rio - Susana Vieira se apresentou mais uma vez neste fim de semana no Teatro Casa Grande no Leblon, Zona Sul do Rio, que recebe uma curta-temporada do monólogo "Shirley Valentine", traduzido para o português por Miguel Falabella. A peça celebra os 60 anos de carreira e 81 de idade, da atriz, que recebeu visitas especiais no espaço.

Celebridades como a veterana Regina Duarte, Bárbara Reis, que está na novela das 21h, os atores Marcos Frota e Iran Malfitano, além da ex-paquita Bárbara Borges, marcaram presença na apresentação. Ao término da peça, Susana fez questão de abraçar os colegas da TV e conversar com cada um deles.

O monólogo é considerado um dos mais importantes textos do teatro moderno, com encenações premiadas internacionalmente. O texto apresenta Shirley, uma mulher casada, mãe de dois filhos, que convive com o pior tipo de solidão: aquela que se sente mesmo estando acompanhado.

“Quando Miguel me entregou o texto, fiquei encantada, fascinada pelo humor da personagem, pela força e coragem que ela tem de ir atrás da felicidade. Shirley vai à luta. Todas nós mulheres temos várias coisas dela, por mais diferentes que possamos ser. É um monólogo, mas não me vejo sozinha em cena. Somos o público e eu”, conta.

A parceria entre Susana e Miguel tem uma longa história e rendeu um dos maiores sucessos do teatro brasileiro: a peça ‘A Partilha’ (1990), que gerou a bem-sucedida continuação ‘A Vida Passa’ (2000). “Eu e Susana tivemos um encontro de vida e estamos sempre juntos, é uma festa”, vibra Falabella.