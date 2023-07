Rebecca anuncia término de relacionamento com Lucas Godinho

Rio - Rebecca usou as redes sociais para confirmar que o relacionamento com o empresário Lucas Godinho terminou. Segundo a artista, que respondeu perguntas dos seguidores neste sábado (29), a vida dos dois exigia que seguissem em direções opostas.

"Aprendemos muito um com outro, mas já era hora de seguirmos caminhos diferentes", disparou a cantora ao questionamento de um fã, que perguntou: "Não namora mais com o Lucas?". A notícia pegou admiradores do trabalho da morena de surpresa, já que o casal estava junto há quase três anos.

Os dois chegaram a se separar no fim do ano passado, mas reataram o relacionamento em fevereiro de 2023, após quatro meses de distância.

Atualmente, a cantora se prepara para o lançamento de um EP, dando início a nova fase com a canção "AEIOU", lançada recentemente em parceria com Pabllo Vittar e Vivi Wanderley.