'Xuxa não deixou de me seguir agora', afirma Bárbara Borges sobre boatos de rixa com apresentadora após declarar gratidão à Marlene Mattos

Rio - Bárbara Borges se pronunciou neste sábado (29) sobre a entrevista que concedeu a Fábia Oliveira, comentando sua relação com Marlene Mattos e o aprendizado como paquita. As declarações da atriz causaram polêmica, por ter elogiado a ex-empresária de Xuxa Meneghel, que tem sido alvo de críticas depois das declarações exibidas no documentário que homenageia os 60 anos da loira.

Em um vídeo, a ex-assistente de palco falou sobre a relação com a apresentadora, além de destacar que sua fala teve o objetivo de trazer o relato de uma experiência pessoal.

"A Xuxa é a minha ídola da minha vida toda. Quem me acompanha sabe disso, sabe do meu carinho, sabe que a minha vida sempre foi atrelada ao orgulho que eu tenho....Falei sobre a minha relação com a Marlene na época de paquita. Tudo que eu falei foi em relação à minha experiência na época de paquita. Eu realmente não tenho mágoa. Eu, Bárbara, não tenho mágoa da Marlene, dos esporros, das coisas que eu vivi", relatou.

Ainda segundo Bárbara, sua declaração não teve o objetivo de minimizar a dor das paquitas e das pessoas, que sofreram traumas, devido aos abusos de Marlene. "Eu já disse que eu entendo completamente a dor da Xuxa, entendo a dor das paquitas, que viveram e têm traumas que eu não tive. E eu respeito, eu jamais vou contestar ou falar qualquer coisa para defender ou tirar a voz dessas pessoas que têm as dores", pontuou.



Ainda de acordo com a atriz, que venceu "A Fazenda 14", Xuxa já havia deixado de seguir seu perfil nas redes sociais anteriormente, descartando os boatos de que a entrevista teria despertado rancor da loira.

"A Xuxa não deixou de me seguir agora. A Xuxa deixou de me seguir já tem um bom tempo. Ela não segue todas as paquitas, e isso é compreendido por todas, a gente entende. Eu entendo, eu recebo exatamente o que a pessoa tem para me dar. Eu não fico mendigando, querendo coisa a mais ou inventando coisa a mais", afirmou.