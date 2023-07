Grávida, Jeniffer Nascimento comemora aniversário ao lado da família: 'Especial'

Rio - Jeniffer Nascimento usou as redes sociais, neste domingo, para celebrar seu aniversário de 30 anos. No Instagram, a atriz e cantora, que está grávida da primeira filha, aproveitou para compartilhar alguns registros em que aparece ao lado do marido, o ator Jean Amorim, da cadelinha de estimação, Sol e dos pais, Sandra e Anaildo.

"Trintei! E foi especial demais estar com a minha família", iniciou ela na legenda do post. "Esse ano ganhei os maiores presentes da minha vida, dado pelo Jean Amorim, a Larinha", acrescentou, referindo-se à filha.

"Para mim, família e saúde são os maiores presentes que Deus pode dar a alguém! Amo vocês, família!", finalizou a artista.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho à Jeniffer. "Você está linda 'gravidinha'!", enalteceu uma seguidora. "Saúde e amor eterno para essa família que está crescendo!", desejou outra. "Você é uma menina linda, voz maravilhosa, atriz maravilhosa! Tudo de bom para você e sua família!", pontuou uma internauta. "Parabéns, diva! Muitas alegrias, amor, saúde e sucesso!", acrescentou uma admiradora.