Madonna surge ao lado dos filhos e agradece apoio recebido durante internação: 'Melhor remédio'

Rio - Madonna, de 64 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar registros em que aparece ao lado dos filhos David Banda Mwale Ciccone Ritchie, de 17 anos, e Lourdes Maria Ciccone Leon, de 26. No Instagram, a Rainha do pop ainda aproveitou para agradecer todo o apoio que recebeu dos herdeiros enquanto esteve hospitalizada para tratar uma infecção bacteriana, em junho deste ano.

"O amor da minha família e amigos é o melhor remédio. Faz um mês desde que saí do hospital e venho refletindo... Como mãe, você pode realmente se envolver nas necessidades de seus filhos e nas doações aparentemente intermináveis... Mas quando as fichas acabaram, meus filhos realmente apareceram para mim. Eu vi um lado deles que nunca tinha visto antes. Isso fez toda a diferença", iniciou a artista, que também é mãe de Rocco Ritchie, de 22 anos, e Mercy James, de 17.

Na sequência, Madonna comemorou o apoio recebido pelos amigos, entre eles, seu empresário, Guy Oseary, que a presenteou com uma foto em que um artista norte-americano aparece vestindo uma jaqueta estampada com o rosto de Michael Jackson. "Artista que tocou tantas vidas, inclusive, a minha. Chorei quando abri este presente porque percebi como sou sortuda por estar viva. E como sou feliz por ter conhecido essas pessoas e tantas outras que também já se foram", ponderou a loira.

"Obrigada a todos os meus anjos que me protegeram e me deixaram ficar para terminar meu trabalho", finalizou ela.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho à cantora. "A última lenda viva, temos que te salvá-la a todo custo", brincou um admirador. "Estou tão feliz por te ver rodeada de amor. Os seus milhões de filhos honorários também estão te enviando todo amor", reforçou outro. "Seus fãs te amam demais, Madonna! Espero que você saiba o quanto significa para as pessoas e quantas vidas modificou! Você é como uma mãe para nós e é nossa maior inspiração! Obrigado!", acrescentou um seguidor.

Madonna chegou a ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no mês de junho, logo depois de contrair uma infecção grave. Na época, a cantora cancelou as apresentações da turnê "The Celebration Tour", que começaria no último dia 15 de julho, no Canadá, e terminaria em 30 de janeiro de 2024.