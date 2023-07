Anitta aproveita nova temporada de férias na Grécia

Rio - Anitta usou as redes sociais neste domingo (30) para informar aos fãs que está de férias mais uma vez. Segundo a cantora, os últimos dez anos de trabalho sem descanso, fizeram com que precisasse respirar um pouco mais. Para acompanhar a poderosa nesta nova viagem, foi feito um convite ao ex-BBB e economista, Gil do Vigor, que já surgiu em momentos divertidos ao lado da carioca.

Em Mykonos, onde a artista também passou recentemente com Juliette, Marina Sena e Vivi Wanderley, os dois apareceram em um vídeo dançando juntos até o chão, uma música de MC Livinho. O ator italiano Simone Susinna, com quem Anitta tem se relacionado, também foi visto nas imagens. Os influenciadores Lucas Guedez e Rafa Uccman também publicarem imagens ao lado do grupo. A noite, os amigos apareceram em imagens num restaurante, onde a brasileira recebeu homenagens com dançarinos que se apresentaram ao som de seus sucessos.

Pelas redes sociais, ela chegou a brincar com a Rainha dos Cactos, dizendo que a amiga teria recusado o seu convite para o passeio. "A Juliette não veio porque planejou férias com outros amigos, para outro lugar, puxado, né? A sorte que eu convidei outra pessoa e ela disse que sim, vou esfregar na cara dela", contou enquanto gargalhava, exibindo seu convidado para a temporada fora do país.