Anitta tatua o namorado durante viagem de férias

A artista revelou que o modelo era a primeira vez do modelo ser submetido ao procedimento e que foi um pedido dele para que ela fizesse o desenho. “Quem pergunta porque que eu estou com ele. É isso, a cabeça igualzinha: do nada uma tatuagem. Do nada ele decidiu fazer uma tatuagem e quer que eu escreva, é eu versão homem”, contou ela, que escreveu a frase "Conectados", em Simone.

Já a poderosa apostou em algo mais simples, com um triângulo no tornozelo, feito pelo namorado com o apoio de um especialista. Apesar de não assumirem o relacionamento oficialmente, o ator confirmou através de sua assessoria "Que estavam juntos", para a Revista Quem.