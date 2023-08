Daniela Lima estreia na Globonews em nova programação das manhãs

Rio - O início desta semana marcou a estreia de Daniela Lima no comando do 'Conexão' na GloboNews, canal de notícias do grupo Globo na TV por assinatura, que teve o sinal liberado nesta segunda-feira (31) para todos os usuários através do streaming da emissora na internet.

Ao iniciar o programa, a ex-contratada da CNN Brasil esbanjou sorrisos e foi recepcionada pelas colegas, Leilane Neubarth, titular no Rio de Janeiro e Camila Bomfim, em Brasília."O 'Conexão' que você já conhece, agora em novo horário, nova formação e claro, trazendo sempre as notícias e análises mais importantes, para você começar sempre o seu dia. Bem vinda à nova casa, Daniela Lima", anunciou Leilane."Bom dia, Leilane. Bom dia, Camila. Muito obrigada pela acolhida! Especialmente bom dia para você que está aqui ligadíssimo no novo 'Conexão'", afirmou Dani.

"Acabou a espera", anunciou o perfil da GloboNews nas redes sociais, recebendo dezenas de comentários de telespectadores sobre o desempenho da jornalista.

"Gente, que presença tem essa pessoa. Já abre o jornal com apuração ao vivo, conta a história de firma envolvente, que dinâmica, hein!? Amor puro pela profissão. Ela entrega o seu melhor", comentou uma internauta. "Dani chegou chegando. É um grande ser humano", rebateu outra. "Ebaaaaaaa, agora nem preciso mais trair a GloboNews dando uma espiadinha na concorrente pra ver a inteligentíssima Daniela. Parabéns pela contratação!", comentou um terceiro.

Novas manhãs do jornalismo



A emissora também apostou em uma repaginada na programação para estimular o público, com a chegada do novo nome a casa, trazendo outros telejornais para a faixa matinal. O "Em Ponto" estreou às 7h sob comando de Mônica Waldvogel, que atuava como comentarista e de Tiago Eltz, que substituem Marcelo Cosme, no programa que era exibido à noite.

Antes disso, às 6h, a jornalista Narayanna Borges, que ficou conhecida na apresentação do "Edição da meia-noite", volta para iniciar os novos conteúdos com o "Jornal da Globonews", que também teve início nesta segunda-feira (31) com 1 hora de duração e diversas informações ao vivo.