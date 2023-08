Internautas destacam indignação de Galisteu após Xuxa revelar que tinha encontro marcado com Senna

Rio - A declaração de Xuxa Meneghel sobre planejar um reencontro com Ayrton Senna, um dia antes do acidente fatal, em 1994, tem dado o que falar. O motivo é o relacionamento do piloto com Adriane Galisteu, que se tornou um dos assuntos mais comentados da web, ao ter uma entrevista antiga falando sobre o assunto, divulgada na internet.

"Mesmo sabendo que ele estava namorando! Não me magoou, mas achei que ela foi deselegante. Acho que uma mulher que a vida todo se preocupou com exemplos, não deu um bom exemplo. É a mesma coisa que ela começar a namorar e eu ir atrás do namorado dela. Não acho justo com tantos homens por aí", disse Adriane, em entrevista ao canal "2 Chopes Com", do Yahoo!.

Ainda segundo a apresentadora, Xuxa foi quem terminou o relacionamento com Senna, deixando claro que não existia qualquer relação entre os dois. "Foi ela que terminou com ele, não foi ele. Quando comecei a namorar, eles já estavam separados há mais de dois anos. Não entrei no meio de nada! Achei feio. Uma mulher que se preocupa tanto com a imagem, de repente sai para falar umas coisas dessas. Não me comovi em nada e achei mega deselegante", completou.

Ainda de acordo com Galisteu, a tentativa de reencontro até poderia acontecer, mas não seria respeitosa diante do que a mãe de Sasha Meneghel tenta trazer como exemplo. "Talvez ela fosse, mas um pouco tarde, né, amiga? Sempre respeitei muito as relação das pessoas. Ela tem uma filha, será que la fala:' 'Corras atrás da pessoa mesmo que ele esteja casado ou namorando?' Não é um belo exemplo. A gente tem que entender e saber respeitar os nossos limites. Entender que às vezes a gente faz escolhas erradas na vida", pontuou.

O piloto se relacionou com a Rainha dos Baixinhos entre os anos de 1988 e 1990, mas permaneceram tendo encontros até 1992, quando deixaram de se ver. Adriane e o piloto começaram o namoro em 1993 e ficaram juntos até a morte do ídolo.