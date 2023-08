Jojo Todynho retoma treino na academia e faz apelo: 'Não fiquem me cobrando'

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para mostrar seu retorno à academia, depois de ficar um mês afastada da rotina de treinos. A cantora e apresentadora surgiu pegando pesado nas atividades ao lado da personal trainer Carol Vaz em vídeos publicados nos Stories do Instagram. A famosa ainda foi sincera com os fãs ao desabafar sobre a dificuldade que enfrentou no primeiro dia voltando a se exercitar.

"Estou chateada comigo mesma. "Fiquei um mês na sacanagem, mas a gente tem que se permitir sem se cobrar", começou a funkeira. "O primeiro passo foi quando resolvi buscar por uma vida saudável, treinar. Agora estou voltando a treinar de novo, ajustar a alimentação. É um processo", declarou ela, que já avisou que não pretende passar pela cirurgia bariátrica para emagrecer.

A artista confessou ter se prejudicado durante as férias e assumiu a responsabilidade: "Tudo dói, mas foi uma escolha minha", disse. "Quando eu achar que tenho que comer algo novamente, vou comer. É um processo, pode ser que meu processo dure dez anos, mas estou no caminho certo", completou.

Jojo também aproveitou para deixar um recado para os internautas que a acompanham nas redes sociais: "Não fiquem se baseando em mim para se motivar, porque sou falha. Nós, seres humanos, somos falhos. Eu sou minha própria motivação porque venho sozinha treinar. Eu levanto, me arrumo e meto pé, porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Estou aqui para incentivar vocês, mas não fiques me cobrando", pediu a cantora.