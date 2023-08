Em tratamento contra câncer, Preta Gil fala sobre nova cirurgia: 'Vai dar tudo certo'

Rio - Preta Gil, de 48 anos, voltou a conversar com os fãs sobre seu tratamento contra o câncer de intestino. Nesta segunda-feira, a cantora lamentou estar no final de sua viagem a Atins, no Maranhão, e revelou que passará pela cirurgia de retirada do tumor após seu aniversário de 49 anos, no mês que vem.

"Último dia no paraíso. Eu já estou como... chateada. Muita coisa boa para acontecer. Meu aniversário semana que vem, na outra a gente opera, e, se Deus quiser, vai dar tudo certo e esse pesadelo vai acabar", declarou a empresária, em vídeo publicado nos Stories do Instagram. No registro, a filha de Gilberto Gil surgiu vestindo um biquíni roxo no modelo tomara que caia, pouco antes de uma aula de kitesurf em uma das praias da região.

Mais cedo, a artista foi ao Threads para refletir sobre a viagem que realizou ao lado de amigos para Atins, onde comemorou o aniversário da irmã, Marina Morena. "Vindo aqui dizer que Atins está me curando de várias formas. A força da natureza deste lugar faz a gente se sentir mais perto de Deus", disse Preta.