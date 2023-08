Érick Jacquin ironiza críticas em vídeo tomando banho: 'Amanhã escovo os dentes'

Rio - Depois de abalar a web ao admitir que não tomava banho nem escovava os dentes , o chef Érick Jacquin, de 58 anos, decidiu atender pedidos de seguidores e compartilhou um vídeo tomando banho em seu Instagram. Neste domingo (30), a brincadeira acabou repercutindo nas redes e internautas não perderam a chance de fazer graça com os hábitos do famoso.

"Esse banho de hoje é suficiente para vocês? Amanhã eu escovo os dentes! Tá me ouvindo?", assegurou o francês na legenda. No post, Jacquin surge todo coberto de sabão dentro de um banheiro e pergunta, ironizando, se a chuveirada foi o suficiente para a internet enquanto enxágua a quantidade exagerada de espuma de seu corpo.

Usuários das redes se divertiram com o registro e também fizeram piada com a situação nos comentários da postagem: "Tinha que ser sábado né", provocou o influenciador Cheff Otto. "O único francês que toma banho", afirmou uma pessoa. "Imagina o 'tompero' que desceu pelo ralo", disse outra. "Banho do mês check", brincou uma terceira. "Tive a oportunidade de tirar foto com o Jacquin e ele é cheiroso e não tem bafo! Bando de gente que inventa! Você é f*da, chef", contou mais uma.