Ex-BBB Lucas Bissoli expõe ator da Globo que deu em cima de Eslô Marques

Rio - Lucas Bissoli revelou o nome de um ator que teria enviado mensagens românticas para Eslô Marques, mesmo sabendo do relacionamento entre os ex-participantes do "BBB 22". O estudante de Medicina entregou que o famoso em questão é José Loreto, que está no ar como Lui Lorenzo, na novela "Vai na Fé", da TV Globo. Ao jornalista Leo Dias, o capixaba ainda afirmou que o capixaba "não respeita a relação dos outros".

A história veio à tona na última quinta-feira, quando Lucas e Eslovênia comemoraram um ano e meio juntos. Os dois trocaram declarações nas redes sociais, mas aproveitaram para comentar um assunto que estava incomodando o casal: "Vocês conhecem a gente. A gente é bacana, tem respeito com todo mundo. Mas principalmente esse meio nosso, tem muita gente cara de pau e sem caráter", disparou o ex-brother.

Em seguida, Lucas ainda deu uma dica de que o recado seria para Loreto: "Tem gente que interpreta o mais forte que o mundo", disse ele, em uma suposta referência ao filme em que José interpreta o lutador de MMA José Aldo. "Está achando o quê?! Respeita o relacionamento alheio. Você não é melhor do que ninguém. Se enxerga, seu sem caráter", desabafou o loiro.

"Só pra vocês entenderem, é coisa de ficar mandando DM, respondendo coisas, enfim, falta de respeito bizarra", acrescentou Eslô. "Sem caráter. E o que é teu, irmão, está guardado! O cara lá de cima não erra jamais", completou Lucas. Até o momento, José Loreto não se pronunciou em resposta ao casal.