Rafa Kalimann impressiona com transformação nos cabelos: 'Ainda mais linda'

Rio - A influenciadora Rafa Kalimann decidiu já começar o mês de Agosto com um visual diferente. Nesta segunda (31), a ex-BBB compartilhou a transformação de seus cabelos nas redes e foi muito elogiada por seus seguidores.

Além de mostrar alguns detalhes do processo da extensão capilar, a famosa também contou que chegou até a receber um recado da cabelereira dentro da caixa com suas novas madeixas. "Rafa, eu sou sua fã e um dia sonhei que te atenderia! Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Seja ainda mais incrível com sua nova versão...", escreveu a responsável pela mudança no visual da ex-sister.

A ex-participante da 'Dança dos Famosos' chamou atenção ao escolher um "cabelão" de duas tonalidades, uma mais parecida com seu tom de castanho original, e outra levemente mais iluminada, resultando em efeito degradê que agradou seus fãs. "Ficou ainda mais linda! Arrasou demais", admirou uma pessoa. "Rafa nos mostrando que é MUITO mais do que mostra no Insta, sempre humilde e extremamente simpática", comentou outra. "O céu é o limite da beleza dessa maravilhosa", afirmou uma terceira.