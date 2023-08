'Sempre foi um grande desejo', diz Larissa Manoela sobre gerir a própria carreira

Rio - A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, participou do podcast "Vaca Cast" e, sem citar os pais, comentou a nova fase de sua vida, em que toma conta de sua própria carreira. Anteriormente, como começou a trabalhar ainda criança, a tutela financeira de Larissa ficava sob o comando de seus pais, Silvana e Gilberto, que atuavam como seus empresários.

"Agora estou sob a gestão da minha carreira. Sempre foi um grande desejo. Nós somos o nosso próprio negócio como artistas. Sempre gostei muito dessa parte empresarial. Gosto muito de ter noção. Gosto de me dedicar 100% para ter domínio daquilo. Vou errar muito e vou acertar também. Não tenho medo de errar e tirar dúvidas. É muito interessante neste processo de autoconhecimento e amadurecimento. Hoje a gente senta, faz nosso cronograma, sabe dos nossos gastos", disse a atriz.

André Luiz Frambach, noivo de Larissa, também participou do podcast e disse que a atriz tinha sua capacidade questionada. "Colocavam coisas na cabela dela que faziam ela acreditar que ela não era capaz. Agora ela está vendo que ela é capaz disso e muito mais. A Larissa é muito dedicada... A partir do momento em que ela virou e falou, 'vou aprender isso' e não tinha mais ninguém que não deixava ela fazer aquilo, ela virou administradora, contadora, advogada e empresária... Tudo em três dias", afirmou.

Entenda

Larissa Manoela começou a carreira de atriz ainda criança. Seus pais, Silvana e Gilberto, atuavam como seus empresários. Este ano, a artista anunciou que iria tomar conta da própria carreira. Na ocasião, Gilberto mandou indiretas para a filha. "Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias", escreveu nas redes sociais.

Silvana, mãe de Larissa, parou de segui-la e a atriz passou o Dia das Mães com o noivo, em Curitiba. "O mundo não está pronto pra compreender o nosso amor! Se todos soubessem ao menos 1% do que passamos diariamente, do tanto que nos apoiamos e crescemos juntos…a vida tem um novo sentido com você! Que a gente possa seguir assim, unidos. Por esses e por mais 10 meses, 10 anos", escreveu Larissa nas redes sociais.

Recentemente, uma nova polêmica surgiu envolvendo Larissa e a mãe. De acordo com o jornalista Leo Dias, Silvana vendeu uma mansão da atriz, em Orlando, por R$ 5,3 milhões, sem a autorização da filha.