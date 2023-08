Sabrina Sato ganha quadro de viagens no 'Fantástico'

Rio - A apresentadora Sabrina Sato vai reforçar o time do "Fantástico", que completa 50 anos no dia 5 de agosto. A partir do próximo domingo, 6, a revista eletrônica trará várias novidades em comemoração à data. Sabrina ganhou um quadro de viagens, em que vai apresentar locais paradisíacos e que estão fazendo o maior sucesso nas redes sociais.

A japonesa, que está na Europa gravando para o programa, enviou um vídeo falando brevemente sobre o assunto para a coletiva de imprensa dos 50 anos do "Fantástico", realizada no Rio, na noite desta segunda-feira. "Oi, gente. Eu vim pra Itália, o país mais acolhedor do mundo, atrás de histórias bem curiosas, sabe? Esse quadro vai marcar a minha estreia no Show da Vida. Estou tão feliz, gente. É ou não é fantástico?", perguntou.