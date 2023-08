'Paz de espírito', diz namorada da filha de Carla Perez após ter romance revelado

Rio - Após muitas especulações, Camilly Victoria, de 21 anos, filha de Xanddy e Carla Perez, confirmou que está namorando Daze, de 24. Depois do fim das polêmicas, a namorada de Camilly fez uma postagem enigmática nas redes sociais, nesta segunda-feira, e falou em "paz de espírito".

"Depois que você atinge uma certa idade, tudo o que você quer é dinheiro, estabilidade e paz de espírito", diz a mensagem postada nos Stories, do Instagram.

Camilly Victoria confirmou o namoro com Daze através de uma postagem no TikTok. No vídeo, as duas aparecem se beijando. A jovem fez o post como uma forma de dar fim às especulações sobre uma briga na família por conta do relacionamento homossexual. Na ocasião, Carla Perez e Xanddy também postaram fotos com a filha, no intuito de acabar com os rumores de desentendimento.