Luciana Gimenez publica homenagem para o ex-marido

Rio - Luciana Gimenez usou as redes sociais nesta terça-feira (1º) para homenagear o ex-marido, Marcelo de Carvalho, vice-presidente e sócio-fundador da RedeTV!. A apresentadora do "Superpop" e o empresário foram casados por 12 anos, tendo um filho como fruto do relacionamento.

"Hoje é seu dia, Gordooooo! Você que é esse pai maravilhoso, animado, inteligente, trabalhador, focado, bravo, e nem vou falar o quanto você cozinha bem!", disse Luciana. "Eu tenho muito orgulho em ter você na minha vida!", completou.

A artista relembrou o casamento com o apresentador e disse que deve grandes lições a ele. "Fomos casados por 12 anos e aprendi tanto com você. Por isso, e tantas outras coisas boas, vamos celebrar seu dia! Aproveita com as pessoas que você ama. Lorenzo tem sorte de ter você como pai!", pontuou.

Gimenez usou uma série de fotos em que Marcelo aparece com o filho nos braços e também mostrou momentos ao lado dela e Lucas Jagger, fruto do relacionamento com Mick Jagger, além de viagens e festas de aniversário.