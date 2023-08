Filipe Ret recebe elogios após surgir sem camisa em cachoeira

Rio - Filipe Ret usou as redes sociais nesta terça-feira (1º) para compartilhar algumas fotos durante um momento de conexão com a natureza. O passeio ao lado da namorada, a influenciadora Agatha Sá, foi feito na região de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Nas fotos, o rapper aparece sem camisa, tomando um banho em uma piscina natural, em meio a uma cascata de água. Fãs ficaram empolgados com o clique, em que o cantor aparece com o abdômen definido e peitoral em destaque, em meio a mata.

Em uma das fotos, o artista e a namorada surgiram de óculos escuros, com o mar ao fundo, exibindo mais uma paisagem deslumbrante. Internautas aproveitaram a publicação de Ret, para deixar uma série de comentários, elogiando o casal.

"Desejar homem alheio é pecado, eu sei, mas eu peco todos os dias", escreveu uma. "Disponível para Trisal!", comentou outra. "Eu dei um zoom para ver o quanto estava pesada a bermuda", rebateu uma terceira.