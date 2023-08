MC Ryan aparece ao lado de Giovanna Roque e declara: 'Nós tá juntão'

Rio - Menos de uma semana após a influenciadora Giovanna Roque afirmar que estaria vivendo o resto de sua gravidez sozinha , o cantor MC Ryan SP fez alguns stories para desmentir as supostas "fake news" sobre seu relacionamento. Nesta segunda (31), o funkeiro usou as redes para mandar um recado para os invejosos e assegurar que os dois estavam juntos.Nos registros, os famosos aparecem juntos, jantando com amigos, e Ryan entrelaça sua mão com a de Giovanna assim que começa a gravar. "Oi, fake news. Nós ta aí, p*rra. Pros invejosos, aí, seu bando de invejoso. Nós tá juntão!", brincou o MC aos risos. Ele até chega a mostrar a barriguinha de grávida da influencer, contando que foi levar a futura filha, Zoe, para comer um à parmegiana.Apesar das tentativas do cantor de mostrar que os dois estavam bem, internautas não acharam a interação do casal natural e apontaram que a nova mamãe não parecia estar à vontade: "É impressão minha ou ela tá desconfortável aí?", indagou uma pessoa. "Ela não está feliz, pelo olhar dela você percebe que ele forçou de sacanagem", comentou outra. "Ela tá bem confortável graças a Deus kkk", ironizou uma terceira. "Ela super desconfortável e ele forçando simpatia", criticou mais uma.