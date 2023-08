Leonardo posa de sunga em dia de pescaria e detalhe chama a atenção: 'Que saúde'

Rio - Leonardo, de 60 anos, usou as redes sociais para compartilhar uma foto do dia de pescaria ao lado de um amigo. Nesta terça-feira, o cantor surpreendeu os fãs ao surgir vestindo uma regata e sunga enquanto segura uma vara de pesca no clique tirado em um lago. "Pescador de Lobó", escreveu o artista, na legenda da publicação, citando o peixe também conhecido como traíra.

No entanto, o que chamou a atenção dos seguidores foram as pernas grossas que o sertanejo ostentou na foto e não demorou para internautas encherem os comentários de mensagens sobre o corpo de Leonardo. "Que saúde, hein, com todo respeito", elogiou uma fã. "A panturrilha do gato", declarou outra admiradora. "Tá com as pernas durinhas, hein, Leo", disparou uma terceira. "Leonardo, qual é o segredo para malhar as pernas: cana ou academia?", brincou um usuário.

Confira: